"Интер" выбил "Ювентус" из Кубка Италии

В ответном матче ½ финала Кубка Италии миланский “Интер” на своем поле обыграл туринский “Ювентус” со счетом 1:0 и вышел в финал.

Победу “нерадзурри” принес гол Федерико Димарко.

В финале “Интер” сыграет с победителем пары “Фиорентина” - “Кремонезе” (первый матч - 2:0).

“Интер” – “Ювентус” - 1:0 (1:0)

Гол: Димарко, 15 - 1:0

“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 78), Мхитарян, Чалханоглу (Гальярдини, 82), Барелла (Брозович, 68), Джеко (Лукаку, 68), Мартинес (Корреа, 78).

“Ювентус”: Перин, Де Шильо, Бонуччи (Данило, 68), Алекс Сандро, Бремер, Костич (Милик, 46), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Миретти (Погба, 79), Кьеза.

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