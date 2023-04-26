"Интер" выбил "Ювентус" из Кубка Италии
Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В ответном матче ½ финала Кубка Италии миланский “Интер” на своем поле обыграл туринский “Ювентус” со счетом 1:0 и вышел в финал.
Победу “нерадзурри” принес гол Федерико Димарко.
В финале “Интер” сыграет с победителем пары “Фиорентина” - “Кремонезе” (первый матч - 2:0).
“Интер” – “Ювентус” - 1:0 (1:0)
Гол: Димарко, 15 - 1:0
“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 78), Мхитарян, Чалханоглу (Гальярдини, 82), Барелла (Брозович, 68), Джеко (Лукаку, 68), Мартинес (Корреа, 78).
“Ювентус”: Перин, Де Шильо, Бонуччи (Данило, 68), Алекс Сандро, Бремер, Костич (Милик, 46), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Миретти (Погба, 79), Кьеза.
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