"Интер" выбил "Порту" из Лиги чемпионов

В ответном матч 1/8 финала Лиги чемпионов “Интер” на выезде сыграл с “Порту” вничью со счетом 0:0 и по сумме двух встреч пробился в четвертьфинал.

“Порту” Португалия – “Интер” Италия 0:0 - первый матч - 0:1

“Порту”: Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Урибе (Лоудер, 85), Груйич, Эуштакиу (Андре Франку, 71), Пепе, Тареми, Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 71).

“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан (Шкриньяр, 80), Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Д`Амброзио, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартинес.

Удаление: Пепе (90+7).

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