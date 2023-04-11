"Интер" уверенно победил "Бенфику" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов миланский “Интер” на выезде обыграл лиссабонскую “Бенфику” со счетом 2:0.
Победу итальянскому клубу принесли голы Николо Бареллы и Ромелу Лукаку.
Ответный матч “Интер” - “Бенфика” состоится 19 апреля в Италии.
“Бенфика” Португалия – “Интер” Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Барелла, 51 - 0:1, Лукаку, 82 (с пенальти) - 0:2
“Бенфика”: Влаходимос, Жилберто, Морато, Антониу Силва, Гримальдо, Мариу, Рафа Силва, Эурснес, Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Рамуш.
“Интер”: Онана, Думфрис (Д`Амброзио, 87), Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 90), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Брозович, Барелла, Джеко (Лукаку, 63), Мартинес (Корреа, 63).
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