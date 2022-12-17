"Интер" ушел от поражения в матче с "Бетисом"

Миланский “Интер” в товарищеском матче сыграл вничью с севильским “Бетисом” со счетом 1:1.

На 84-й минуте счет открыл Хуанми Хименес, но через минуту равновесие восстановил Маттео Дармиан.

“Бетис” Испания – “Интер” Италия - 1:1 (0:0)

Голы: Хуанми, 84 - 1:0, Дармиан, 85 - 1:1

“Бетис”: Браво, Руис (Эдгар Гонсалес, 46), Луис Фелипе (Марчена, 66), Морено (Миранда, 66), Гуардадо (Фернандес, 66), Родри (Хоакин, 66), Перес (Марти, 46), Руибаль (Морон, 79), Фекир (Дельгадо, 79), Иглесиас (Виллиан Жозе, 66), Луис Энрике (Хуанми, 46).

“Интер”: Ханданович (Габриэл Бразао, 79), Белланова (Дармиан, 62), Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Фонтанароза, 90), Гозенс (Димарко, 62), Мхитарян, Чалханоглу (Карбони, 79), Гальярдини (Аслани, 62), Барелла (Станкович, 90), Джеко (Куратоло, 90).

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