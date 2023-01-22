"Интер" собирается переманить игрока "Ромы"

Защитник “Ромы” Крис Смоллинг может перейти в миланский “Интер”.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, “Интер” намерен подписал английского футболиста, когда тот станет свободным агентом.

При этом в данный момент его будущее в римской команде остается неопределенным.

“Интер" же начал поиски усиления обороны, так как у Стефана де Врея и Милана Шкриньяра летом заканчиваются контракты.