"Интер" собирается оштрафовать двух лидеров команды

Миланский “Интер” собирается оштрафовать полузащитника Николо Бареллу и нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Corriere Dello Sera.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба может принять такое решение из-за ссоры между футболистами во вроемя матча чемпионата Италии против “Сампдории” (0:0). Тогда Барелла раскритиковал игру Лукаку, а бельгиец ответил ему нецензурной бранью.

В нынешнем сезоне 26-летний Барелла провел 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. На счету 29-летнего Лукаку два забитых мяча и одна голевая передача в 12 поединках.

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