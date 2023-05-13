"Интер" с хоккейным счетом победил "Сассуоло" в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии “Интер” на своем поле обыграл “Сассуоло” со счетом 4:2.

Победу миланскому клубу принесли дубль Ромелу Лукаку, гол Лаутаро Мартинеса и автогол Руана Трессолди. У гостей отличились Матеус Энрике и Давиде Фраттези.

“Интер”, набрав 66 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Сассуоло” с 44 очками остался на 13-й позиции.

“Интер” – “Сассуоло” - 4:2 (1:0)

Голы: Лукаку, 41 - 1:0, Руан, 55 (автогол) - 2:0, Мартинес, 58 - 3:0, Энрике, 63 - 3:1, Фраттези, 77 - 3:2, Лукаку, 89 - 4:2

“Интер”: Ханданович, Белланова (Дармиан, 79), де Врей (Бастони, 73), Д`Амброзио, Ачерби, Димарко (Гозенс, 61), Мхитарян (Аслани, 61), Брозович, Гальярдини, Корреа (Мартинес, 46), Лукаку.

“Сассуоло”: Консильи, Толян (Дзортеа, 76), Эрлич, Руан (Феррари, 64), Рожерио, Лопес, Фраттези, Матеус Энрике (Торстведт, 76), Берарди, Лорьянте (Байрами, 57), Дефрель (Пинамонти, 57).

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