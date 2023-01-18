Главная Новости "Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии

"Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок Италии “Интер” разгромил “Милан” со счетом 3:0.

Победу “нерадзурри” принесли голы Федерико Димарко, Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

“Милан” – “Интер” - 0:3 (0:2)
Голы: Димарко, 10 - 0:1, Джеко, 21 - 0:2, Мартинес, 77 - 0:3

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 64), Тонали, Жиру (Ребич, 79), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ориги, 65).

“Интер”: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 84), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Гальярдини, 71), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.

Не пропустите: "Ньюкасл" продлил контракт с антигероем финала ЛЧ-2018.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:00 "Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте упустил победу в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:42 "Ливерпуль" с трудом вышел в 4-й раунд Кубка Англии
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:30 Месси, Неймар и Каземиро вошли в сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола 16 янв 2023, 16:44 Роналду будет капитаном команды звезд в матче против ПСЖ
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен Новости футбола 16 янв 2023, 15:42 "Челси" готов продать Стерлинга
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола 16 янв 2023, 12:15 "Шахтер" объявил о возвращении скандального воспитанника, выступавшего в рф
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 "Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте упустил победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:56 Главные новости дня: 18 января Новости футбола Сегодня, 16:50 "Атлетико" одержал уверенную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:44 "Лидс" одержал крупную победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 16:30 "Атлетик" и "Валенсия" одержали победы в 1/8 финала Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 16:15 "Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии Новости футбола Сегодня, 15:55 Дортмундская "Боруссия" готова заплатить более 20 евро за защитника сборной Польши Новости футбола Сегодня, 15:42 Мбаппе, Бензема и Холанд вошли в сборную лучших европейских игроков по итогам 2022 года Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ньюкасл" продлил контракт с антигероем финала ЛЧ-2018 Новости футбола Сегодня, 15:15 Симеоне отреагировал на слухи об уходе из "Атлетико"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 янв 2023 Аталанта - Специя прогноз и ставка на матч Кубка Италии 19 января 2023 года Футбол 19 янв 2023 Ювентус - Монца прогноз и ставка на матч Кубка Италии 19 января 2023 года