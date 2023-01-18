"Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии “Интер” разгромил “Милан” со счетом 3:0.

Победу “нерадзурри” принесли голы Федерико Димарко, Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

“Милан” – “Интер” - 0:3 (0:2)

Голы: Димарко, 10 - 0:1, Джеко, 21 - 0:2, Мартинес, 77 - 0:3

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 64), Тонали, Жиру (Ребич, 79), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ориги, 65).

“Интер”: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 84), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Гальярдини, 71), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.

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