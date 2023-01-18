"Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок Италии “Интер” разгромил “Милан” со счетом 3:0.
Победу “нерадзурри” принесли голы Федерико Димарко, Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.
“Милан” – “Интер” - 0:3 (0:2)
Голы: Димарко, 10 - 0:1, Джеко, 21 - 0:2, Мартинес, 77 - 0:3
“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 64), Тонали, Жиру (Ребич, 79), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ориги, 65).
“Интер”: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 84), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Гальярдини, 71), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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