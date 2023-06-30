"Интер" расстался с опытным защитником

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила об уходе защитника Данило Д’Амброзио.

Контракт между футболистом и итальянским клубом завершился сегодня, 30 июня. Таким образом, 34-летний итальянец стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Д’Амброзио перешел в “Интер” из “Торино” в январе 2014 года. Сумма трансфера составила 3,8 миллионов евро. Всего он провел за миланский клуб 284 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Ранее играл за “Потенцу” и “Юве Стабию”. Чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии.