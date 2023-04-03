"Интер" рассматривает два варианта в качестве замены Индзаги

“Интер” может отправить в отставку главного тренера Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает варианты с наставником молодежной команды Кристианом Киву и главным тренером “Брайтона” Роберто Де Дзерби. Руководство “нерадзурри” уволит Индзаги в случае вылета команды из Лиги чемпионов. В ¼ финала “Интер” сыграет с “Бенфикой”.

Стоит отметить, что в последних пяти матчах чемпионата Италии “Интер” одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

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