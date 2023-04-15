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"Интер" проиграл команде Берлускони в Серии А

Новости футбола Сегодня, 17:05
Фото: инстаграм "Монцы"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Монцы"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Италии “Интер” на своем поле проиграл “Монце”, которая принадлежит Сильвио Берлускони, со счетом 0:1.

Единственный гол забил Лука Кальдирола.

“Монца”, набрав 38 очков, вышла на 12-е место в турнирной таблице Серии А. “Интер” с 51 очком остался на пятой позиции.

“Интер” – “Монца” - 0:1 (0:0)
Гол: Кальдирола, 78 - 0:1

“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан (Джеко, 81), де Врей (Ачерби, 51), Бастони, Гозенс, Мхитарян (Чалханоглу, 71), Барелла, Аслани (Брозович, 71), Корреа (Мартинес, 71), Лукаку.

“Монца”: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо (Марлон, 85), Карлос Аугусто, Сенси (Капрари, 29), Пессина, Кольпани (Биринделли, 59), Ровелла (Мачин, 59), Чурриа, Мота (Валоти, 85).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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