"Интер" продлил впечатляющую серию побед

В матче 180го тура Серии А “Интер” обыграл “Верону” со счетом 1:0.

На данный момент “Интер” выиграл 12 домашних матчей Серии А, начиная с апреля 2022 года.

Таким показателем в топ-5 лиг может похвастаться лишь “Ланс".

Отметим, что за “Интер” единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 3-й минуте.