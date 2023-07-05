"Интер" продлил контракт с основным защитником

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с защитником сборной Италии Алессандро Бастони.

Новое соглашение между 24-летним футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2028 года.

Бастони перешел в “Интер” в 2018 году из “Аталанты”. Сумма трансфера составила 31 миллион и 100 тысяч евро. Всего он провел за миланский клуб 164 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 14 результативных передач. В сезоне-2018/2019 играл на правах аренды за “Парму”. За сборную Италии сыграл 17 матчей и забил один гол. Чемпион Италии сезона-2020/2021, 2-кратный обладатель Кубка Италии сезонов-2021/2022 и 2022/2023, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии-2021 и 2022. В составе сборной Италии становился победителем чемпионата Европы-2020.

Напомним, что в прошлом сезоне “Интер” финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.