"Интер" продлил контракт с опытным защитником

Пресс-служба “Интера” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Маттео Дармианом.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

33-летний Дармиан выступает за “Интер” с 2020 года. Всего он провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за “Милан”, “Падову”, “Палермо”, “Торино”, “Манчестер Юнайтед” и “Парму”. За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил один гол.

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