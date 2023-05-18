"Интер" принял важное решение по Индзаги

Руководство миланского "Интера" выразило удовлетворение работой главного тренера команды Симоне Индзаги.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб готов предложить 47-летнему специалисту новый контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года.

Текущее соглашение с тренером истекает после сезона-2023/2024.

Напомним, что в этом сезоне Индзаги вывел “Интер” в финал Лиги чемпионов, в котором 10 июня в Стамбуле миланцы встретятся с "Манчестер Сити".

В Серии А "Интер" занимает третье место в турнирной таблице.