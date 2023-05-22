"Интер" принял решение по главному тренеру на следующий сезон

Генеральный директор “Интера” Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер Симоне Индзаги продолжит работу с командой в следующем сезоне.

“Мы ни секунды не думали о замене Индзаги. Симоне на 100 процентов будет нашим тренером в следующем сезоне”, - приводит слова Маротты RAI Sport.

В нынешнем сезоне “Интер” под руководством Индзаги занимает третье место в Серии А, а также вышел в финалы Лиги чемпионов и Кубка Италии.

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