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"Интер" предложил 40 млн евро за нападающего "Арсенала"

Новости футбола Сегодня, 16:42
"Интер" предложил 40 млн евро за нападающего "Арсенала" Фото: инстаграм Фоларина Балогана/Автор неизвестен

Миланский “Интер” начал переговоры по трансферу нападающего лондонского “Арсенала” и сборной США Фоларину Балогану, сообщает журналист Низаар Кинселла в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем, данной суммы может оказаться недостаточно, так как английский клуб хочет получить за игрока 58 миллионов евро. “Интер” рассматривает кандидатуру американца в качестве главной трансферной цели после того, как клуб отказался от покупки нападающего “Челси” Ромелу Лукаку.

22-летний Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.

В прошлом сезоне “Интер” финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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