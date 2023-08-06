"Интер" предложил 30 млн евро за нападающего "Арсенала"

Миланский “Интер” проявляет интерес к нападающему лондонского “Арсенала” и сборной Соединенных Штатов Америки Фоларину Балогану, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы готовы заплатить за форварда 25 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. При этом английский клуб хочет получить за американца не менее 40 миллионов евро.

22-летний Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.

В прошлом сезоне “Интер” финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.