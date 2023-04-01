"Интер" потерпел поражение в домашнем матче Серии А

В матче 28-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на своем поле проиграл флорентийской “Фиорентине" со счетом 0:1.

Единственный гол в начале второго тайма забил Джакомо Бонавентура.

“Фиорентина”, набрав 40 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. “Интер” с 50 очками остался на третьей позиции.

“Интер” – “Фиорентина” - 0:1 (0:0)

Гол: Бонавентура, 53 - 0:1

“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 63), Гозенс (Белланова, 63), Мхитарян (Аслани, 78), Брозович (Джеко, 78), Барелла, Корреа (Мартинес, 63), Лукаку.

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Мартинес (Миленкович, 46), Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Сапонара (Соттиль, 66), Мандрагора (Барак, 76), Иконе (Раньери, 76), Кастровилли (Амрабат, 66), Артур.

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