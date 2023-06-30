"Интер" попрощался с лидером команды

На официальном сайте "Интера" сообщили об уходе защитника Милана Шкриньяра.

Игрок сборной Словакии выступал за миланскую команду в течение шести сезонов.

На его счету 246 официальных матчей, в которых он забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

В составе миланского клуба он выиграл пять трофеев, включая чемпионат Италии, два Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

"Интер" пожелал Милану Шкриньяру всего наилучшего в его будущей карьере. В ближайшее время он перейдет в ПСЖ.