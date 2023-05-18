"Интер" получит солидное усиление на финал Лиги чемпионов

Защитник “Интера” Милан Шкриньяр может появиться на поле в финале Лиги чемпионов.

По информации издания La Gazzetta Dello Sport, ключевой футболист миланского клуба почти восстановился после травмы.

Напомним, что финальная игра турнира состоится 10 июня в Стамбуле. В ней “Интер” сразится с “Манчестер Сити”.

Шкриньяр пропустил последние три месяца из-за травмы спины.

В этом сезоне он сыграл в 32 матчах за Интер во всех турнирах.