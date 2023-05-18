"Интер" получит солидное усиление на финал Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 05:16
Фото: твиттер ЛЧ
Защитник “Интера” Милан Шкриньяр может появиться на поле в финале Лиги чемпионов.
По информации издания La Gazzetta Dello Sport, ключевой футболист миланского клуба почти восстановился после травмы.
Напомним, что финальная игра турнира состоится 10 июня в Стамбуле. В ней “Интер” сразится с “Манчестер Сити”.
Шкриньяр пропустил последние три месяца из-за травмы спины.
В этом сезоне он сыграл в 32 матчах за Интер во всех турнирах.
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