"Интер" подписал французского форварда

Французский форвард Маркус Тюрам перешел в “Интер”.

Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Подробности сделки с бывшим игроком “Боруссии” не разглашаются.

25-летний нападающий играл за команду из Менхенгладбаха с 2019 года. На его счету 134 матча во всех турнирах, 44 гола и 29 ассистов.

Он покинул немецкий клуб как свободный агент.