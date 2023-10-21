Интер побеждает Торино и выходит на первое место в Серии А

Интер одержал очередную победу в текущем сезоне Серии А. На этот раз “нерадзурри” на выезде разгромили Торино.

Первый тайм завершился без голов. Но всё изменилось после перерыва: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес и Чалханоглу помогли Интеру набрать три очка.

После этого матча Интер вышел на первое место. Преимущество “нерадзурри” над Миланом составляет один балл, но у соседей по городу на один матч меньше, который они проведут завтра против Ювентуса.

Торино занимает четырнадцатое место и не побеждает уже в пяти матчах подряд.

Ранее мы сообщали, что Наполи сегодня обыграл на выезде Верону.

Торино - Интер 0:3

Голы: Тюрам 59, Мартинес 67, Чалханоглу 90+3 (пенальти)