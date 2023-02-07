"Интер" пытался подписать Месси

Вице-президент миланского “Интера” Хавьер Дзанетти рассказал, что летом 2021 года клуб вел переговоры о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в тот момент являлся свободным агентом.

“Я был удивлен, когда Месси покинул ”Барселону". Безусловно, мы не можем конкурировать по финансам с ПСЖ или английским клубами. Но благодаря нашим отношениям мы смогли с ним поговорить, когда была возможность", - приводит слова Дзанетти Goal.com.

Напомним, что тогда Месси перешел в ПСЖ и подписал с клубом контракт до лета 2023 года. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за парижский клуб 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

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