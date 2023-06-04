"Интер" пытается переманить защитника "Реала"

Миланский “Интер” хочет подписать защитника мадридского “Реала” и сборной Испании Начо Фернандеса, сообщает El Larguero.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту выгодный в финансовом плане контракт на три года. Начо может достаться “Интеру” бесплатно, так как его контракт с королевским клубом истекает 30 июня. Испанец взял время на размышление.

33-летний Начо в нынешнем сезоне провел за “Реал” 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.