"Интер" передумал покупать украинского футболиста

Страж ворот донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин больше не входит в интересы миланского "Интера".

Как пишет Sky Sports 24, итальянский клуб прекратил попытки подписать украинца в летнее трансферное окно.

Источник отмечает, что на первое место в списке желаемых кандидатов для усиления вратарской позиции в “Интере” вышел 34-летний вратарь "Баварии" Ян Зоммер.

В то же время в миланском клубе не отказываются от идеи подписания контракта с украинцем.

Интерес к Трубину от "Интера" начал пропадать после поведения донецкого “Шахтера”.

СМИ неоднократно писали, что стороны имеют значительные разногласия по поводу стоимости вратаря в переговорах.

Миланский клуб был готов заплатить за игрока 10 миллионов евро, в то время как "горняки" хотели получить за футболиста сборной Украины не менее 35 миллионов.

Напомним, что Трубин в составе донецкого “Шахтера” стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. В то же время “Интер” в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добрался до финала.