"Интер" ответил на предложение "Ньюкасла" по трансферу Бареллы

Миланский “Интер” отказался продать полузащитника Николу Бареллу в “Ньюкасл”, который предлагал за него около 60 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба считает футболиста неприкосновенным. Впрочем, не исключено, что английский клуб сделает новое улучшенное предложение.

В нынешнем сезоне 26-летний Барелла провел за “Интер” 52 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.