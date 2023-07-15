"Интер" отказался от трансфера Ромелу Лукаку

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не перейдет в миланский “Интер”, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба отказалось покупать футболиста. Причиной стал тот факт, что агент форварда провел переговоры о возможном переходе в туринский “Ювентус”. Теперь “Интер” рассмотрит другие варианты.

“Ювентус” готов заплатить за 30-летнего бельгийца 37,5 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 2,5 миллиона евро за счет бонусов. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если “Ювентус” сумеет продать сербского нападающего Душана Влаховича, которым интересуются английские клубы.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.