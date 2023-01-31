"Интер" отказал "Челси" в трансфере ключевого полузащитника

Лондонский “Челси” не сумел приобрести полузащитника миланского “Интера” и сборной Италии Николо Бареллу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб в последний день зимнего трансферного окна делал запрос по итальянцу, но получил отказ. Таким образом, хавбек останется в Милане как минимум до лета.

В нынешнем сезоне 25-летний Барелла провел за “Интер” 26 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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