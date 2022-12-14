"Интер" отказал "Арсеналу" в обмене защитниками

Лондонский “Арсенал” неудачно пытался заполучить голландского защитника миланского “Интера” Дензела Думфриса, сообщает Caughtoffside.

По сведениям источника, английский клуб предлагал японского защитника Такехиро Томиясу в обмен на голландца, но получил отказ, так как “Интер” готов только продать Думфриса за 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за “Интер” 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету 24-летнего Томиясу одна голевая передача в 17 поединках за “Арсенал”.

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