"Интер" определился с ценой на Госенса

Миланский “Интер” может продать немецкого полузащитника Робина Госенса в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 18 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет “Вольфсбург”.

В нынешнем сезоне 28-летний Госенс провел за “Интер” 39 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Форвард “Наполи” Осимхен заинтересовал три европейских гранда.