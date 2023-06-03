"Интер" одержал важную победу в Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на выезде обыграл туринский “Торино” со счетом 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Марцело Брозович.

“Интер”, набрав 72 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Торино” с 53 очками остался на девятом месте.

“Торино” – “Интер” - 0:1 (0:1)

Гол: Брозович, 37 - 0:1

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго (Сек, 81), Родригес (Карамо, 57), Схюрс, Буонджорно, Войвода (Айна, 57), Илич (Пеллегри, 81), Риччи (Линетти, 69), Миранчук, Влашич, Санабрия.

“Интер”: Ханданович (Кордац, 65), Думфрис, Дармиан, де Врей, Бастони (Ачерби, 66), Гозенс (Белланова, 74), Брозович, Чалханоглу (Барелла, 55), Гальярдини, Лукаку, Мартинес (Джеко, 55).

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