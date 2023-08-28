Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А

В матче второго тура чемпионата Италии “Интер” на выезде добился победы над “Кальяри”. Матч состоялся в городе Кальяри на стадионе “Унипол Домус” и завершился победой гостей со счетом 2:0.

В середине первого тайма счет открыл Дензел Думфрис, которому голевую передачу отдал Маркус Тюрам. На 30-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Лаутаро Мартинес с передачи Федерико Димарко.

“Интер”, набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. “Кальяри” с одним очком остался на 15-м месте.

“Кальяри” – “Интер” - 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 21 Думфрис, 0:2 – 30 Мартинес.

“Кальяри”: Радунович, Дзаппа (Шомуродов, 85), Доссена, Оберт, Ауджелло, Нандес, Янкто (Ацци, 60), Макумбу, Ористанио (Ди Пардо, 46), Сулемана (Дейола, 85), Паволетти (Лувумбу, 35).

“Интер”: Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 71), Дармиан, де Врей, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 71), Мхитарян (Сенси, 82), Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 71), Тюрам (Арнаутович, 77), Мартинес.

Желтые карточки: Мхитарян (81), Лувумбу (81).