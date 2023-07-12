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"Интер" объявил об уходе легенды клуба и еще одного вратаря

Новости футбола Сегодня, 14:42
"Интер" объявил об уходе легенды клуба и еще одного вратаря Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила об уходе из команды 38-летнего словенского вратаря Самира Хандановича.

Также команду покинул 40-летний вратарь Алекс Кордац. Контракты обоих игроков завершились 30 июня и руководство итальянского клуба не стало предлагать им новые соглашения. Клуб поблагодарил обоих голкиперов за игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Ханданович выступал за “Интер” с лета 2012 года. Он перешел в миланский клуб из “Удинезе”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за “Интер” 455 матчей во всех турнирах и пропустил 471 гол. В 166 матчах он ушел с поля без пропущенных голов. Также Самир играл за “Домжале”, “Загорье”, “Тревизо”, “Лацио” и “Римини”. В составе миланцев Ханданович становился чемпионом Италии в сезоне-20202/2021, два раза выиграл Кубок Италии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, а также два раза становился обладателем Суперкубка Италии в 2021 и 2022 годах. За сборную Словении он сыграл 80 матчей и пропустил 85 голов.

Кордац является воспитанником “Интера”. Он был переведен в основной состав в 2002, но спустя через четыре года покинул команду. За свою карьеру он поиграл за “Специю”, “Ачиреале”, “Тревизо”, “Пиццигеттоне”, “Лугано”, “Читтаделлу”, “Парму”, “Горице” и “Кротоне”. Летом 2021 года Кордац вернулся в “Интер” на правах свободного агента. За миланский клуб он сыграл два матча и пропустил один гол.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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