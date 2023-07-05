"Интер" объявил о продлении контракта с лидером полузащиты

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о продлении контракта с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Новое соглашение между итальянским клубом и 29-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года.

Чалханоглу выступает за “Интер” с 2021 года. Он перешел в клуб из “Милана” на правах свободного агента. Всего он провел за “Интер” 95 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Ранее также играл за “Карлсруэ”, “Гамбург” и “Байер”. За сборную Турции сыграл 78 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач, а также получил 10 желтых карточек.

Чалханоглу является двукратным обладателем Кубка Италии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Также он два раза завоевал Суперкубок Италии в 2021 и 2022 годах. Кроме того, хавбека в составе “Интера" дошел до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне, но проиграл “Манчестер Сити” (0:1).

Напомним, что “Интер” в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии и завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.