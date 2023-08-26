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Интер объявил о переходе звездного нападающего

Новости футбола Сегодня, 08:00
Интер объявил о переходе звездного нападающего Интер объявил о переходе звездного нападающего

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Марселя” и сборной Чили Алексиса Санчеса.

Футболист перешел в итальянский клуб бесплатно, на правах свободного агента. Он подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Зарплата игрока составит примерно три миллиона евро в год.

34-летний Санчес ранее уже играл за “Интер” с 2019 по 2022 год. Всего он провел за клуб из Милана 109 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. В составе “Интера” Санчес стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021, выиграл Кубок Италии в сезоне-2021/2022, а также завоевал Суперкубок Италии в 2021 году.

За “Марсель” Санчес выступал в сезоне-2022/2023. Всего он провел за французский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Санчес с 2006 года играет за сборную Чили. Всего он провел за чилийскую национальную команду 155 матчей, забил 51 гол и отдал 41 результативную передачу. В составе сборной Чили Санчес два раза становился обладателем Кубка Америки в 2015 и 2016 годах.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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