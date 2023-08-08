"Интер" объявил о переходе вратаря "Баварии"

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о переходе вратаря мюнхенской “Баварии” и сборной Швейцарии Яна Зоммера.

Итальянский клуб заплатил за футболиста шесть миллионов 750 тысяч евро. Голкипер подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зоммер принял решение перейти в “Интер”, так как опасался потерять место в основном составе “Баварии” после возвращения в строй голкипера Мануэля Нойера.

34-летний Зоммер выступал за “Баварию” с января 2023 года. Он перешел в мюнхенский клуб из менхенгладбахской “Боруссии”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за “Баварию” 25 матчей и пропустил 31 гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В составе мюнхенцев он стал чемпионом Германии в прошлом сезоне. Ранее он также играл за “Базель”, “Вадуц” и “Грассхоппер”.

Зоммер с 2011 года играет за сборную Швейцарии. Всего он провел за швейцарскую национальную команду 83 матча и пропустил 80 голов.