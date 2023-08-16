"Интер" объявил о переходе опытнейшего нападающего

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Болоньи” и сборной Австрии Марко Арнаутовича.

Миланский клуб арендовал футболиста сроком на один год. Летом 2024 года “Интер” будет обязан выкупить трансфер форварда, но при выполнении определенных условий.

Стоит отметить, что Арнаутович уже играл за “Интер” в сезоне-2009/2010. Но тогда он провел за клуб всего три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

34-летний Арнаутович выступает за “Болонью” с лета 2021 года. Он перешел в итальянский клуб из китайского “Шанхай Порт”. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Всего он провел за болонский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал две результативные передачи. Ранее он также играл за “Твенте”, “Вердер”," Сток Сити" и “Вест Хэм Юнайтед”.

Арнаутович с 2008 года играет за сборную Австрии. Всего он провел за австрийскую национальную команду 108 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 26 результативных передач, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку.