"Интер" объявил о назначении нового капитана команды

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о назначении на должность капитана команды аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Форвард сменил в этой должности вратаря Самира Хандановича, который покинул клуб в летнее трансферное окно.

25-летний Мартинес выступает за “Интер” с 2018 года. Он перешел в итальянский клуб из аргентинского клуба “Расинг" (Авельянеда). Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего форвард провел за клуб из Милана 238 матчей во всех турнирах, забил 102 гола и отдал 36 результативных передач. В составе “Интера” Мартинес становился чемпионом Италии в сезоне-2020/2021, два раза сстановился обладателем Кубка Италии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, а также два раза выиграл Суперкубок Италии в 2021 и 2022 годах.

Мартинес с 2018 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 48 матчей, забил 21 гол и отдал семь результативных передач, а также получил пять желтых карточек. Мартинес является победителем чемпионата мира-2022, победителем Финалиссимы-2022, а также обладателем Кубка Америки-2021.