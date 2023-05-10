"Интер" обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В первом матче ½ финала Лиги чемпионов “Интер” обыграл “Милан” со счетом 2:0.
Победу “нерадзурри” принесли голы Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна.
Ответный матч “Интер” - “Милан” состоится 16 мая.
“Милан” Италия – “Интер” Италия - 0:2 (0:2)
Голы: Джеко, 8 - 0:1, Мхитарян, 11 - 0:2
“Милан”: Меньян, Калабрия (Калулу, 82), Кьер (Тиав, 59), Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Жуниор Мессиас, 18), Браим Диас (Побега, 82), Салемакерс (Ориги, 60), Тонали, Жиру.
“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (де Врей, 71), Мхитарян (Брозович, 63), Чалханоглу (Гальярдини, 78), Барелла, Джеко (Лукаку, 70), Мартинес (Корреа, 78).
Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на таланта "Реала".
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 "Реал" вновь хочет купить Мбаппе
Новости футбола Вчера, 16:59 "Реал" упустил победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 15:15 "Аль-Наср" Роналду определился с новым главным тренером
Новости футбола 07 мая 2023, 13:29 "Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ
Новости футбола 07 мая 2023, 13:20 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" в матче Бундеслиги
Новости футбола 07 мая 2023, 11:20 "Шахтер" едва не проиграл "Александрии" в матче УПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 "Интер" обыграл "Милан" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 Месси отреагировал на предстоящий уход Бускетса из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:30 Ковачич покинет "Челси". Им интересуются топ-клуба Новости футбола Сегодня, 16:15 В "Арсенале" приняли решение по основному вратарю Новости футбола Сегодня, 15:55 "Астон Вилла" сделала выгодное предложение хавбеку "Реала" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ливерпуль" нацелился на таланта "Реала" Новости футбола Сегодня, 15:30 Влахович выбрал новый клуб Новости футбола Сегодня, 15:15 Луческу может возглавить турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 14:55 Верратти определился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 14:42 "Реал" вновь хочет купить Мбаппе
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Базель 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Вест Хэм - АЗ Алкмар 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Ювентус - Севилья 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Рома - Байер 11 мая 2023 года Футбол 12 мая 2023 Прогноз на матч Кельн - Герта 12 мая 2023 года Футбол 12 мая 2023 Прогноз на матч Лацио - Лечче 12 мая 2023 года Футбол 12 мая 2023 Прогноз на матч Ланс - Реймс 12 мая 2023 года Футбол 12 мая 2023 Прогноз на матч Мальорка - Кадис 12 мая 2023 года