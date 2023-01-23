"Интер" неожиданно проиграл середняку Серии А

В матче 19-го тура чемпионата Италии “Интер” на своем поле проиграл “Эмполи” со счетом 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Томмазо Бальданци. Стоит отметить, что миланцы больше тайма играли вдесятером из-за удаления Милана Шкриньяра.

“Эмполи”, набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Интер” с 37 очками остался на третьей позиции.

“Интер” – “Эмполи” - 0:1 (0:0)

Гол: Бальданци, 66 - 0:1

“Интер”: Онана, Дармиан (Джеко, 71), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Лукаку, 77), Чалханоглу, Барелла (Аслани, 71), Корреа (Белланова, 46), Мартинес.

“Эмполи”: Викарио, Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Паризи, Акпа-Акпро (Хаас, 46), Хендерсон (Сатриано, 73), Бандинелли, Байрами (Фаццини, 74), Капуто (Валюкевич, 90), Камбьяги (Бальданци, 64).

Удаление: Шкриньяр (40).

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