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"Интер" не смог победить команду Криштиану Роналду

Новости футбола Сегодня, 16:24
"Интер" не смог победить команду Криштиану Роналду Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

Миланский “Интер” в товарищеском матче сыграл вничью с “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

В середине первого тайма счет открыл полузащитник саудовского клуба Абдуррахман Гариб. В концовке первого тайма равновесие восстановил полузащитник итальянского клуба Давиде Фраттези.

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду провел на поле только первый тайм и не отметился результативными действиями.

“Интер” Италия – “Аль-Наср” Саудовская Аравия - 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: Гариб, 23 - 0:1, Фраттези, 44 - 1:1

“Интер”: Станкович (Ди Дженнаро, 72), Думфрис (Куадрадо, 46), де Врей (Ачерби, 46), Бастони (Станкович, 72), Биссек (Дармиан, 46), Гозенс (Димарко, 46), Чалханоглу (Аслани, 46), Барелла (Сенси, 46), Фраттези (Фаббиан, 72), Корреа (Тюрам, 46), Мартинес (Эспозито, 72).

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 46), Маду (Аль-Фатиль, 46), Аль-Авджами (Аль-Амри, 46), Теллес (Конан, 46), Брозович (Аль-Наджи, 46; Али, 71), Талиска (Аль-Хайбари, 46), Фофана (Сахули, 46; Алелеваи, 67), Аль-Ганнам (Аль-Сулайхим, 46), Гариб (Аль-Хассан, 46), Роналду (Адам, 46).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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