ВИДЕО. Интер не пропускает третий тур подряд и возглавляет Серию А

В третьем туре серии А Интер прибыл на домашнюю арену Фиорентину.

Хозяева сразу взяли на себя ответственность за то, чтобы победить гол в первый раз. Маркус Тюрам отметился на 23-й неделе. Первая половина игры завершилась со счетом 1:0, но «Фиорентину» повезло, что она проиграла в раунде с минимальной суммой. Одна встреча "фиалок" во время второго раунда завершилась. Два гола на 53-й и 58-й линиях сыграли важную роль в том, что они разделили эту долю. Сначала Лаутаро Мартинеса отменил передача Тюрама, а затем Чалханоглу реализовал пенальти. Чтобы сыграть в матч Мартинеса, завершите один гол и запишите его для своего активного дубля.

Для Інтера это третья победа в трех турах. Более того, подопечные Симоне Индзаги не пропустили хорошего гола в трёх матчах, забивши, при этом, висим. Когда в первый раз они собираются сходить с Миланом, вы можете столкнуться с проблемой забитых и пропущенных м'ячей.

Серия А. Третий тур

«Интер» — «Фиорентина» — 4:0

Голи: 1:0 — 23 Тюрам, 2:0 — 53 Мартинез, 3:0 — 58 Чалханоглу, 4:0 — 73 Мартинез.