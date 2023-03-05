"Интер" назвал цену на Думфриса, которым интересуются топ-клубы
Новости футбола Сегодня, 12:56
Фото: инстаграм Дензела Думфриса/Автор неизвестен
Миланский “Интер” готов продать голландского защитника Дензела Думфриса, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландцем интересуются “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.
В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за “Интер” 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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