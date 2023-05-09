"Интер" назвал "МЮ" и "Челси" цену на вратаря Онану

Миланский “Интер” определился с ценой на камерунского вратаря Андре Онану, которым интересуются “Челси” и “Манчестер Юнайтед”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов евро. Англичане в данный момент рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 36 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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