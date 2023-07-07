"Интер" нацелился на украинского вратаря

Миланский футбольный “Интер” достиг предварительной договоренности с молодым украинским вратарем донецкого “Шахтера” Анатолием Трубиным.

По словам инсайдера Николо Шкиры, соглашение 21-летнего стража ворот сборной Украины будет рассчитан до 2028 года.

Трансфер будет зависеть от того, уйдет ли первый номер “Интера” Андре Онана в “Манчестер Юнайтед”.

В то же время журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Трубин может быть продан миланскому “Интеру” за 10 миллионов евро.

Такая сумма обсуждалась на недавней встрече представителей миланского клуба с представителями агентства Трубина.

Если Онана действительно уйдет, то “Интер” может заменить его двумя новыми вратарями, один из которых – Трубин.

Отметим, что на днях молодой голкипер вылетел с украинской молодежкой с чемпионата Европы. Там Украина дошла до полуфинала, где проиграла Испании со счетом 1:5. Трубин сыграл во всех пяти матчах турнира, а до этого он отыграл в матчах главной сборной в квалификации на Евро-2024.