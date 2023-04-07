"Интер" нацелился на опытного хавбека "Челси"

Миланский “Интер” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачичу, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с “аристократом” действует до лета 2024 года.

Стоит отметить, что Ковачич ранее уже играл за “Интер” с 2013 по 2015 годы.

В нынешнем сезоне 28-летний Ковачич провел за “Челси” 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: У "Челси" есть четыре топ-кандидата на должность главного тренера.