"Интер" нацелился на одного из ветеранов "Челси"

“Интер” заинтересован в усилении позиций в обороне.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб намерен приобрести защитника “Челси” Сесара Аспиликуэту в предстоящее трансферное окно.

Предварительные переговоры между клубами уже состоялись, и миланцы постараются завершить сделку в ближайшее время.

Испанец играет за лондонский клуб с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 32 матча, а его контракт рассчитан до июня 2024 года.