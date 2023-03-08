"Интер" нацелился на футболиста "Барселоны"

Защитник “Барселоны” Самуэль Юмтити заинтересовал “Интер”.

Как пишет Mundo Deportivo, представители миланского клуба уже выходили на связь с каталонцами по поводу возможного перехода 29-летнего французского футболиста.

Напомним, что в этом сезоне Юмтити играет в аренде за “Лечче”.

На его счету 13 матчей, в которых он получил четыре желтые карточки.