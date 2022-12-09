"Интер" нацелился на американского таланта

“Интер” проявляет интереск к американскому полузащитнику “Валенсии” Юнусу Мусе, сообщает ESPN.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Также игроком интересуется “Арсенал". Впрочем, купить хавбека будет непросто, так как сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Муса провел за “Валенсию” и сборную США 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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